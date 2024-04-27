Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi CHP'yi karıştırdı! Özel'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözleriyle eleştirmesi gündem olurken, Özel'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı cevap geldi.

Özel'den üstü kapalı cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Özel, Denizli'de yaptığı konuşmada ise "Müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık" dedi.