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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği

Yeniakit Publisher
2024-03-18 21:46:00 - 2024-03-18 22:06:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İkili ilişkilere vurgu yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için Türkiye'nin rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

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