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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Yeniakit Publisher
2024-06-11 22:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

18 yıl sonra bir ilke imza atarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KABULLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

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