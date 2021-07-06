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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Francis’e ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 18:24:00 - 2021-07-06 18:36:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva’ya ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Papa'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva’ya ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, “Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva’ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

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