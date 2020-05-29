Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pandemi hastanesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkında bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.