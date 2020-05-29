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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pandemi hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:23:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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