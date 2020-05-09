Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pandemi hastanelerine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sancaktepe'de ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanelerini inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopteri saat 14.00 sıralarında Huber Köşkü'nden havalandı.
Helikopteri önce Sancaktepe'ye indi
Erdoğan'ı taşıyan helikopter önce Sancaktepe'de bulunan salgın hastanesine indi.
Buradaki incelemelerin ardından Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanesine geçti.
Erdoğan'ın hastanedeki incelemesi devam ediyor.