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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pandemi hastanelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sancaktepe'de ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanelerini inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:35:00 - 2020-05-09 15:10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pandemi hastanelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopteri saat 14.00 sıralarında Huber Köşkü'nden havalandı.

Helikopteri önce Sancaktepe'ye indi

Erdoğan'ı taşıyan helikopter önce Sancaktepe'de bulunan salgın hastanesine indi.

Buradaki incelemelerin ardından Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanesine geçti.

Erdoğan'ın hastanedeki incelemesi devam ediyor.

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Yorumlar

özcan

Allah yardımcısı olsun başkanımızın
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