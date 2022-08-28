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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan için talimat
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan için talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen AFAD Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 09:04:00 - 2022-08-28 09:08:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan için talimat

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.

AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Pakistan sel bölgesine gidiyoruz! İlk seferde yer alan çadır, gıda, bebek maması ve hijyen paketlerinden oluşan insani yardımı selden etkilenen bölgeye ulaştırıyoruz. Kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

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