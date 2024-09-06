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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖVP açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖVP açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-09-06 01:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖVP açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2027 Orta Vadeli Program'la ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.”

 

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