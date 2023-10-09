Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otomobil, konut ve kira fiyatı açıklaması! Yeni kararı duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından otomotiv, konut ve kira fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz.
Otomotiv sektöründe aldığımız tedbirler sayesinde spekülatif fiyat artışları ortadan kalmaya başladı.
Bu kapsamda stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ile şahıslara toplam 222 milyon lira idare para cezası kesildi.
Aynı şekilde rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon cezaya maruz kaldı.
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