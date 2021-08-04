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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Bir yalan terörü estiriliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Bir yalan terörü estiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:27:00 - 2021-08-04 21:41:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Bir yalan terörü estiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı." dedi.

Erdoğan, "(Türkiye'de) 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamanın devamında, "Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor." dedi.

Erdoğan, "Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz." dedi.

Erdoğan, "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor." dedi.

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