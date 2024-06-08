Cumhurbaşkanı Erdoğan: Klavye ekonomistleri bunları görmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

50 bin ihracatçımızın her birine, Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum.

Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik.

Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolarlık ticaret yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine getirdik.

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2002'de 1 haftada yaptığımız ihracatı artık 1 günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir, salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir ama bu gerçekleri işin içinde olan, elini taşın altına koyan siz kardeşlerim çok ama çok iyi biliyor.

Ayrıntılar geliyor...