Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Milli Mücadele'nin öncüsü ve yürütücüsü olan meclisimizin kuruluşundan itibaren milletvekili sıfatı ile ülkemize hizmet eden tüm mensuplarını yad ediyorum. Artık bir asırı geride bırakan meclisimizde görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet niyaz ediyorum." diyerek başladı.

'Ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet diliyorum'

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hayatını kaybeden, geçmişte 5 dönem milletvekilliği yanında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş, önemli siyasi sorumluluklar üstlenmiş ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk'e de Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustfa Kemal başta olmak üzere ülkemizin istiklal ve istikbal davasını sahiplenmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Malazgirt zaferinden beri vatanımız olarak dört elle sarıldığımız bu topraklardaki varlığımızın ilelebet sürmesi için canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."