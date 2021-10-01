Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hakk'a yürüyen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayınladı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bugün Hakk'a yürüdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
"Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."