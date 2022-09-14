Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yurt müjdesi

Ankara'da 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere yurt müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Türkiye, öğrencilere tanınan fırsatlar bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Hizmetlerle yurtlarımızı öğrencilerimizin için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Kendini sosyal devlet olarak tanıtan ABD ve Avrupa dahil bir çok ülkede böyle bir hizmet yoktur. Türkiye'nin yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır.

Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...