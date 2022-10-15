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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ülkelere teşekkür
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 22:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

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