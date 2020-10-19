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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan  Kudüs şairi Nuri Pakdil'in vefatının yıl dönümü dolayısı ile Twitter hesabından yaptığı mesajda, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan rahmetli Kudüs şairi Nuri Pakdil'i rahmetle ve saygıyla anıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Pakdil'in fotoğrafı ve şu sözlerinide paylaştı "İnsanı kalbinden tutamadınızmı? Bakın nasıl kayıp gidecek elinizden." sözlerinin yer aldığı paylaşıma ayrıca birde resim ekledi.

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