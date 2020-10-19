Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kudüs şairi Nuri Pakdil'in vefatının yıl dönümü dolayısı ile Twitter hesabından yaptığı mesajda, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan rahmetli Kudüs şairi Nuri Pakdil'i rahmetle ve saygıyla anıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, Pakdil'in fotoğrafı ve şu sözlerinide paylaştı "İnsanı kalbinden tutamadınızmı? Bakın nasıl kayıp gidecek elinizden." sözlerinin yer aldığı paylaşıma ayrıca birde resim ekledi.