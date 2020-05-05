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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda normalleşme adımlarımızın diğerlerini de açıklayacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:05:00 - 2020-05-05 15:09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kazanımlarımızı riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz. Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler alma hakkımız mahfuzdur. Rehavet ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi inşallah bu musibetten kurtaracağız. Milletimizin bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyeti sürdürmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planımızın diğer unsurlarını da açıklayacağız"

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