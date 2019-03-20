0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

"21 Mart Dünya Nevruz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "21 Mart Dünya Nevruz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, Nevruz'un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacak, bölgemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın kendi tarihimizden aldığımız güçle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Baharın müjdecisi Nevruz'un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:41
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. 21 mart dünya nevruz günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı Seferleriymiş!
    1. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    2. Gelir İdaresi'nden kritik..
    3. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    4. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    5. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    6. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    7. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    8. Uludağ üniversitesi öğretim görevlisi..
    9. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    10. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    11. Şırnak'ta şehit asker için tören
    12. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    13. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    14. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    15. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    16. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    17. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    18. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    19. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    20. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin