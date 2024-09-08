Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Bizzat takipçisi olacağım’

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

"BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.