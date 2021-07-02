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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müsilaj' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müsilaj' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorunuyla ilgili olarak, "Marmara Denizi tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 23:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müsilaj' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deniz salyası olarak bilinen müsilaj sorunuyla ilgili "Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul’un ve Marmara’nın geleceği ile oynamaya hakkı yoktur. Marmara Denizi tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara’daki müsilaj sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa neyin yol açtığını açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bir taraftan fabrikaların atıkları olduğu gibi, bir diğer taraftan da atık su arıtma tesislerinin bitmemesi. Şuanda herhangi bir fabrika eğer kendi atık sularını arıtma noktasında görevini yapmıyorsa bunlara yönelik devlet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tedbirlerini almıştır, bunların üzerine gidecektir. Biz anında ilgili birimler dahil üniversitelerimizin bu alandaki akademisyenlerini toparlamak suretiyle toplantı yaptık.

"Müsilajın üç temel unsuru var"

 

YÖK bu konuda süratle toplantı yaptı. Ardından kendileri ile benim attığım adımlar oldu. Müsilajın üç temel unsuru var; iklim değişikliğinin yol açtığı deniz suyundaki sıcaklığın yükselmesi, denizdeki durağanlık ve kirlilik. Buna bir de yerel yöneticilerin işbilmezliğini de eklemek lazım. Silahtarağa Atık Su Arıtma Tesisi gibi kritik projelerin temel atmama töreni gibi bir yaklaşımla devre dışı bırakılması bunlardan bir tanesidir. Aynı vizyonsuzluğun acı sonuçlarını maalesef Haliç’ten Büyükçekmece’ye kirlilikle boğuşan birçok yerde de görüyoruz.

"Marmara Denizi tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız devam edecektir"

 

Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul’un ve Marmara’nın geleceği ile oynamaya hakkı yoktur. Marmara Denizi tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız devam edecektir. Ben belediye başkanlığım döneminde Veysel Bey’in İSKİ’nin başında olduğu dönemde bir çok arıtma tesisi yaptık. Şimdi bu kolektörlerin bir kısmı devreden çıkmış, bir kısmı arıtma tesisleri ile bağlantıları yok. Bunlar devre dışı kalınca sizler müsilajla mücadele edemezsiniz.

Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak

Siyaset

Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak

 

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Yorumlar

Selim

CİMER diye bir site açmışlar. 3-4 defadır resmen 2-3 katına satılan ve karaborsaya sebebiyet veren bir ürün ile alakalı şikayette bulunuyorum. Ama her defasında ilgili kurum saçma sapan alakasız cevap veriyor. En son yazıklar olsun size maaş verene diye cevap verdim ki ona da şikayetiniz cinsel içerikli ürün olduğundan işleme alınmamıştır şu sebeple bu sebeple falan yazmışlar. Devletten çatır çatır maaş al ve vatandaşa böyle saçma sapan alakasız cevaplar ver. HARAM ZIKKIm Olsun senin gibi memura.
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Selman

Rum Suresi 41. Ayet.
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