Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Adar'a kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar’ı tebrik etti.03 Mayıs 2018 Perşembe 22:44
26 yaşındaki Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde, Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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