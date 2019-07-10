Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası açıklaması

Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Merkez Bankası'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Bedelini kim ödeyecek siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır" dedi.

"Orada tıkanıklık vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Orada tıkanıklık vardı. Bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Faiz enflasyonun anasıdır. Biz faizi yüzde 63'ten alıp yüzde 4,6'ya indirdiğimizde enflasyon yüzde 7'ye inmiştir. Batı bize Gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. Sonra faiz birden yükselmiş ve çift haneli rakamlara çıkmıştır. Enflasyon da onunla birlikte çift haneli rakamlara çıkmıştır. Şimdi bunu tek haneli rakamlara indirmek zorundayız. Bunu başaracağız" dedi.

Bundan sonra Merkez Bankası'nın ekonomi programına daha güçlü destek vereceğini belirten Erdoğan, "Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı" diye konuştu.