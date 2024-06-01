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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 21:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü LGS’ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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