Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Kütüphaneler Haftası" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’Kütüphaneler Haftası’nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.25 Mart 2019 Pazartesi 21:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’Kütüphaneler Haftası’nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile ’Kütüphaneler Haftası’nı kutladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaştığı videonun üzerine şu notu düştü:
"İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun."
YORUM YAZ