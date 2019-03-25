Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Kütüphaneler Haftası" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’Kütüphaneler Haftası’nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’Kütüphaneler Haftası’nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile ’Kütüphaneler Haftası’nı kutladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaştığı videonun üzerine şu notu düştü:

"İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun."

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