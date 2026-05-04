Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul! Kuveytli bakanla Külliye'de bir araya gelerek bölgesel dengeleri masaya yatırdı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek İslam coğrafyasındaki iş birliği ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek önemli bir görüşmeye imza attı. Devletin zirvesindeki bu kabulde, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en üst düzeyde ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.