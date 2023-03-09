Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay, kabul sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi” diye konuştu.

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