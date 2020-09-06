Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

Yunanistan, Fransa, Almanya, BAE, Mısır ve İsrail'e karşı Doğu Akdeniz'de haklarını korumak için mücadele eden Türkiye geçtiğimiz günlerde bir Yunan fırkateyninin Oruç Reis araştırma gemisini taciz etmesi sonucu Kemal Reis fırkateyni devreye girerek Yunan savaş gemisini engelleyerek hasar vermişti. Bu gelişme sonrası Yunan sever Fransa, Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa Birliği (AB) de Yunanistan'ı destekleyen açıklamalarda bulunmuş, ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump devreye girerek Yunanistan Başbakanı Krikos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu.

Bugün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de ortaya çıkan gerilime hakkaniyetle yanaşmadıklarını belirterek, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlar atmasının çözüme hizmet etmeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını vurgulayıp, ülkelere adil olunması ve tarafsızlık çağrısı yaptı.