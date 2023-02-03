Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atama

Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; 9 Kasım 2022'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı.

Vakıflar Genel Müdürü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu oldu.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Mert Ayaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine de Muharrem Kiraz ve Muhammet Safa Topuz getirildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Süleyman Önel tayin edildi.

4 bakanlığa ilişkin atama kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı'na Hatice Dilek Karakuzu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Tamer Erdoğan, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Ziya Karatekin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Gelen atanırken Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne de Cemal Özdemir getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit görevden alındı ve yerine Cemal Keskin atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'na Burak Bulut, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'na Muhammed Ali Kart, Antalya Bölge Liman Başkanlığı'na Muhammet Alper Keçeli, Bandırma Bölge Liman Başkanlığı'na Kürşad Ayyıldız, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'na Tuncay Aydın, Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı'na Eray Aykanat, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı'na Mehmet Kürşat Biçici, Gemlik Bölge Liman Başkanlığı'na Bora Ayper, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'na Erdoğan Bayram, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'na Mustafa Kıran, İzmir Bölge Liman Başkanlığı'na Ünal Hakan Atalan, Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı'na Bülent Taşdemir, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'na Erol Ekmekci, Samsun Bölge Liman Başkanlığı'na Muhammet Özçelik, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'na İrfan Kızıltaş, Yalova Bölge Liman Başkanlığı'na Deniz Kaya, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı'na Ahmet Mert getirildi.

Ali Arif Özbey kimdir?

1988 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini bitti. 1991 yılında USA 'da İmplant Eğitimi aldı.

1996 yılında Texas üniversitesi Periodontoloji bölüm başkanı olan Prof. Dr. Roland Meffert ile birlikte ICOI Meffert Implant Enstitüsünü kurdu.

1995 yılında Dr. Özzeybek Texas Üniversitesi diş hekimliği fakültesi ile Roland Meffert Implant Enstitüsü arasında bilimsel kültürel değişim programı anlaşmasını imzaladı.

1998 yılında Flash Tv'de altı ay süresince haftada 1 saat canlı yayında sağlık programı yaptı.

1997yılındaJunior Chamber ileHürriyetgazetesininişbirliğiiledüzenlenen YılınEnBaşarılıGençleri yarışmasında"Bilimsel Önderlik " kategorisindeTürkiye'ninenbaşarılıgenciseçilmişolupDünyanın en başarılıgençleriyarışmasında Türkiye'yitemsiletti.

2010 yılında ICOI Avrupakongresi2014yılındaDünyaKongresibaşkanlığınıyaptı. ICOI 'ın İmplant Dentistry Dergisinde 2009-2014 yılları arasında Editoral Reeview Booard'da görev aldı.

2004 yılında akademisyen, siyaset bilimcilerle beraber Gelecek Bilimi derneğini kurdu ve derneğin başkanlık görevini üstlendi.

ICOI(Internatıonal congress of oral implantologıst)'ın 2011-2016 yıllarında yıllarında THE AMBASSADORS CIRCLE (Uluslararası eğitim görevlisi) görevini yürüttü.

Ali Arif Özzeybek evliveikiçocuk babasıdır.