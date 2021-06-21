  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ege Denizi'nde deprem
Ülkenin en büyük ikinci gölü tamamen kurudu!
Eskişehir'de sel felaketi!
Valilik duyurdu! 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde 18 Mart Mutabakatı vurgusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 22:31:00 - 2021-06-21 22:57:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-AB ilişkileri ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile iç işleri, göç ve terörizmle mücadelede iş birliği alanlarını da içerecek şekilde yüksek düzeyli diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan'dan 18 Mart Mutabakatı vurgusu

Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğuna dikkati çekerek 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay