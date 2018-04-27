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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kore' açıklaması: Memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 23:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kore' açıklaması: Memnuniyet duydum

Görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı Korece de paylaştı.


Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 23:17
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