Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Başbakanı Tatar ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.