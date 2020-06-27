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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Başbakanı Tatar ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Başbakanı Tatar ile kritik görüşme

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

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