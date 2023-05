Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2. tur seçimleri öncesi deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

Sevgili Gaziantepliler, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biliyorsunuz Gaziantep'in bizim gönlümüzdeki yeri her zaman farklı olmuştur. Asrın felaketi sonrası diğer illerimiz gibi Gaziantep'i de yalnız bırakmadık. Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'taydık. Bugün Hatay'a geldik. Defne Hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de Gaziantep'teyiz. Gaziantep ne muhteşemsin. Çok güçlüsün Gaziantep. Bay bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar, ben Gaziantep'e inanıyorum.

"Dimdik ayaktayım. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Kardeşlerim bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşa edebilen bir başka ülke yoktur. Depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşasına başladık. Allah'ın izniyle Ekim, Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine başlıyoruz. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde tüm altyapısı ve sosyal mekanlarıyla birlikte toplamda 650 bin olmak üzere şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır."

'Şu anda alanda 100 bin kişi var'

"Şu anda sordum alanda ne kadar insan var diye. Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı

"Yatırım olmadan, üretim olmadan, ihracat olmadan depremzede kardeşlerimizin yarasını saracak imkanı bulamayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehirde kendisine verilen her şeyi ziyadesiyle hak eden bir şehir. Daha önemlisi bunların hakkını ziyadesiyle veriyor. İnşallah Amanos Tünellerinin de inşasıyla Gaziantep'e olan şükranımızı ifade edeceğiz. Metro projesinin bir an önce hayata geçmesini sağlayarak şehir içi hatları rahatlatacağız. Şehir hastanemiz hizmete başlayacak."

"Sizlerden 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde tek bir fire vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum. Bütün dost, ahbap ve yakınlarınızı sandığa götürmeniz lazım. Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavettir. Zafer sarhoşluğudur. İnşallah ben şu muhteşem katılımda zaten zafer sarhoşluğu görmüyorum. Kararlılık, azim, inanç görüyorum. Pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zafer kutlayacağız."

"SSK'yı batırarak affı mümkün olmayan bir şey yapmıştır"

"Bay bay Kemal talimatı Kandil'den, teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Kendisine 2 milyon 539 bin oy fark atmamıza rağmen hala insanları kandırmaya çalışıyor. Kendi iç meselelerini milletin meselesiymiş gibi göstererek aklınca CHP Genel Başkanlığı koltuğunu korumaya çalışıyor. CHP Genel Başkanının daha önceki yalpalarını gençliğine versek de bu zat SSK'yı batırarak affı mümkün olmayan bir şey yapmıştır. Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Haftaya Pazar bay bay Kemal'i siyasetten emekli etmeye hazır mısınız? Cumhur İttifakı'mızdaki diğer partilerimizle birlikte sandıklara koşacağız. Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah Pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya kalacak. Kim bilir belki de 28 Mayıs'tan sonra önüne yeni bir yenilik çıkartarak en büyük iyiliği CHP'ye yapacağız."

"Bunlar nefret suçuna girer"

"Seçim sonrası bizi en çok yaralayan şey ne oldu diye soracak olursanız çok küçük bir oyla ikinci tura kalmamız değildir. CHP'nin sandıktaki kaybının hırsını depremzede vatandaşlarımızdan çıkarmaya çalışmasıdır. Biz deprem bölgelerine bir daha bir şey göndermeyeceğiz diyor. Bay bay Kemal gerek yok, ihtiyacımız da yok. Biz AFAD, KIZILAY, Belediyelerimizle nasıl yaptıysak bundan sonra da deprem bölgelerimizin ihtiyacını biz karşılarız. Bunlar terör örgütleriyle kol kola girdikleri, ülkemizi emperyalistlere peş keş çekmeleri yetmedi şimdi de gözlerini depremzedelerimize diktiler. Bunlar öyle şeyler söylüyorlar ki bırakın siyaseti, nefret suçuna girer. Hamd olsun depremzede kardeşlerimiz her şeyin farkında. Dün şöyle bir afiş gördüm:

Muhannetin suyu katanı kadar

Attığı yerleri sel olur yıkar

İyilik etmeden başına kakar

İşte öylesine muhtaç etme

Rabbim kimseyi böylelerine muhtaç etmesin. "

Kira ve Gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama

"Konut fiyatları ve kiralar ülkemizin her yerinde can sıkıcı bir noktaya geldi. Bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de karşımızdaki tabloyu kabullenemeyiz. Makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız. İkinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla, gerek özel sektörle konut artışı sağlayacağız. 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa kampanyası bunun bir parçasıdır. MEsela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun bir parçasıdır. Kira fiyatlarındaki şişkinliği ortadan kaldırmaya kararlıyız. Gıda da benzer şeyler yapacağız. Biz milletimizdeki sofrasındaki ekmeği hem büyütmenin hem de sürekli kılmanın peşindeyiz. Bunun yolu çalışanlarımızın gelirini artırmaktan ve esnafımızı desteklemekten geçiyor.