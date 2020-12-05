Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası iftiralarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, "Her ne kadar birileri Tank Paleti Fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil, her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

TEİ sadece motor üreten değil dünyaya da satan bir firma haline geldi. Helikopter turbo şaft motoru ile açtığımız yolda diğer savunma araçlarımızın motorlarını da üreterek devam edeceğiz. Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden çalışmalarımızı baltalasa da bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründe hiç fabrika gezmemiştir. Bu işlemin adı satış değildir yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti MSB'ye bağlı kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye, 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satımı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla ortaklık ilişkisi kurmaktadır. ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeiine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Arifiye'deki fabrika işletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır.

Tahammülsüzlüklerin sebebini gayet iyi biliyoruz

Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullananların artık sadece ülke ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerin sebebini de gayet iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.

2023 hedefimiz ilk 10 ekonomi arasına girmek

Yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz.