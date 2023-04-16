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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dolar cevabı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dolar cevabı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 20:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dolar cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para." vaadine sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana Söz" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar iktidara yakın sermaye gruplarına aktarıldığını söylediği 418 milyar doların geri alınacağını ve 300 milyar temiz parayı Türkiye'ye getireceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'na dolar tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine değindi.

"Sana kim güvenir bu parayı verir?"

Erdoğan, "Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Yav sana kim güvenir de böyle bir parayı verir... Açık açık da söylüyor... Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok. Benim milletim bu tefecilere ve yandaşlarına 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek mi? Öyleyse durmak yok... Vesayet sistemi yerine demokrasiyi tesis etme mücadelemiz var. Bu Bay Bay Kemal şu anda terör örgütüyle yan yana mı... Bunlar Diyarbakır'da sokağa dökerek onların ölümüne neden olmadı mı? Türkiye terör devleti değildir. Türkiye hakkın egemen olduğu bir devlettir." dedi.

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