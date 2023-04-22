Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu ülkede kimse kimseye mezhep sormaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi. Muhalefeti sert sözlerle hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosuna tepki gösterdi.

Muhalefetin seçim öncesi mezhep tartışması çıkarmaya çalıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durduk yere mezhep çatışması açıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye mezhep sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından hangi mezheptensin lafı duydunuz mu? Seçim öncesi havayı bozma çalışmaları bu ülkede zemin tutmaz." dedi.

"Sen seccadeye ayakkabıyla basabilirsin"

Erdoğan, "Sen seccadeye ayakkabıyla basabilirsin. Türkiye fotoğrafı 85 milyonun tümüyle ortaya çıkan bir portedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arakasına sığınarak ülkeyi karanlığa gömenlerin devri yok oldu. Şimdi birileri eski Türkiye'nin bu konularını kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına el uzatılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kandilden terörist başları Bay bay Kemal'e destek veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Milletimizle birlikte bu terör örgütlerini Cudi'de Gabar'da Besler dersinde mağaraların gömdük mü? Hiç endişeniz olmasın bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Kandilden terörist başları Bay bay Kemal'e destek veriyor. Benim milletim teröristlerin destek verdikleri CHP'yı İP'e destek vermeyecektir. 14 Mayıs inanıyorum ki bizim zaferimizle sona erecektir. Bu tek parti faşizmi zihniyetli artığı sandığa gömmeye var mıyız?" ifadeleri kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO