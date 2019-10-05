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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kelebekler Vadisi" imzası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birlikte, Kelebekler Vadisi’nin Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Böylelikle Kelebekler Vadisi, "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kelebekler Vadisi" imzası!

Resmi Gazete’de Kelebekler Vadisi’ne ilişkin önemli karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Kelebekler Vadisi Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde olan Kelebekler Vadisi’nin Kesin Korunacak Hassas Alanları ise koordinatlarla belirlendi.

Kesin korunacak hassas alan ne demek?

Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

1- Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacağına,

2-Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;

3- Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabileceğine,

4- Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıların yapılabileceğine,

5- Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımlarının yapılabileceğine,

6- Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:24
  1. Muğla
  2. Resmi Gazete
  3. Kelebekler Vadisi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kesin Korunacak Hassas Alan
  6. Fethiye ilçesi

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