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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazımi için resmi tören
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazımi için resmi tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi için Beştepe'de resmi tören düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:25:00 - 2020-12-17 14:51:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazımi için resmi tören

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. Önce Anıtkabir'i ziyaret eden Başbakan Kazımı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan toplantısı için Beştepe'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan, Kazımi'yi burada resmi törenle karşıladı. Ardından liderler basına kapalı toplantıya geçti.

Tören sırasında Başkan Erdoğan'ın, aracından indiği sırada Kazımi'nin yakasını düzelttiği samimi anlar da kameralara yansıdı.

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