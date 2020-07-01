Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetine icabetle Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.