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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetine icabetle Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.

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