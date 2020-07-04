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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:25:50 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefinde kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarından, bugün açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapacağız" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, Erdoğan'ın bugün gerçekleşen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Törenindeki konuşmasından bölümler yer aldı.

Paylaşımda, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin grafikte, "Dünyada Amerikan LEED ve Dünya Bankası EDGE 'yeşil bina' konsepti sertifikalarının her ikisine sahip tek hastane." bilgisine yer verildi.

Grafikte ayrıca, hastanede 858 hekim ve 1077 hemşirenin görev yaptığı, 855 deprem izolatörü, 1105 yatak kapasitesi, 145 yoğun bakım, 250 poliklinik, 45 ameliyathane ve 110 acil müşahede yatağı bulunduğu kaydedildi.

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