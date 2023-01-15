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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e terör tepkisi! Yaptıklarının bedelini alırlar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e terör tepkisi! Yaptıklarının bedelini alırlar

PKK'nın İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör nedeniyle İsveç'i uyardıklarını belirterek adım atılmaması durumunda NATO üyeliğinin TBMM'den geçmeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:21:00 - 2023-01-15 22:34:58

NATO üyeliği başvurusu Türkiye tarafından terör desteği nedeniyle veto edilen İsveç'te, PKK'lıların çirkin gösterileri devam ediyor..

Tam da teröre ev sahipliği gerekçesi ile Türkiye'nin taahhütler istediği İsveç, son olarak PKK sempatizanlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin bir olaya sahne oldu.

PKK sempatizanları, başkent Stockholm'de PKK paçavralarını sallayarak Türkiye'ye ve Türk milletine hakaret etti. Yaşanan olay Türkiye'den büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla Gençlik Buluşması'nda, Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin birçok konuya değindi.

"Teröristleri bize vermezseniz Meclis'ten geçirmeyiz"

İsveç'te teröristler tarafından yapılan skandal eylemle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri) iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten Meclis'ten geçiremeyiz. Meclis'ten bunun geçmesi için her şeyden önce 100'ü aşkın 130 civarında, listeleri de verip, bu teröristleri bize vermeniz lazım. Bunlar maalesef bunu yapamadılar."

"İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerilebilir"

İsveç'in bu duruma müdahale etmemesi durumunda ilişkilerin daha da gerilebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bunların caddelerinde sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın PYD'nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı. Şu anda Meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis Başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir."

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