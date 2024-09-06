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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Ayşenur Ezgi tepkisi: Barbarlığın hesabını verecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Ayşenur Ezgi tepkisi: Barbarlığın hesabını verecek

Yeniakit Publisher
2024-09-06 19:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Ayşenur Ezgi tepkisi: Barbarlığın hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Şeria’da soykırımcı İsrail tarafından gerçek mermiyle başından vurularak hayatını kaybeden Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

 

Siyonist İsrail, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürdü
Siyonist İsrail, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürdü

Dünya

Siyonist İsrail, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürdü

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