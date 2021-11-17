Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye tokat gibi LGBTİ cevabı! 'Bizde aile hassastır'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

'Aile kavramımızı lekeleyecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz'

Soru-cevap kısmında bir İspanyol gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İspanya'nın Türkiye'deki LGBTİ hakları ve kadına şiddet sorunu ile ilgili bir gündemi var. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar katılması durumu da görüşüldü mü?" diye sordu.

Sözlerine, "İktidarımız 'kadına şiddet' konusunda çok ama çok hassastır. Bu konuda gerekli tüm adımları atıyoruz ve atacağız." ifadeleri ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı'nın gözünün içine baka baka, "Aile biz de hassastır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince bunu tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımlar, zaten kendi yasalarımızla gündemimide. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine leke gelmesine asla müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır, kutludur. Ve aile kavramı üzerinde bu önemsediğimiz durumu lekeleyecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. O zaman zaten İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yoktur."