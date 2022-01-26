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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'dan doğal gaz akışının kesilmesine ilişkin flaş açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'dan doğal gaz akışının kesilmesine ilişkin flaş açıklama

İran'a doğal gaz borcunun olduğuna dair iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle zannediyorum ki fevkalade bir durum olmadan on bilemediniz on beş gün içinde doğalgaz akışı devam edecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:43:00 - 2022-01-26 23:05:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'dan doğal gaz akışının kesilmesine ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan doğal gaz akışının kesilmesine ilişkin, "Bizim İran'a borcumuz söz konusu değil, tam aksine bu iddialar yalandır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve Akademisyen Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan doğal gaz akışının kesilmesine ilişkin sorulan soraya yanıt verdi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şimdi biz İBB değiliz. İran'a borcumuz söz konusu değil. Tam aksine, bu iddialar yalandır.

İran Cumurbaşkanı ile görüştüm. En kötü şartlarda bir on gün esneme yaparsak atlatırız dedi. Öyle zannediyorum ki fevkalade bir durum olmadan on bilemediniz on beş gün içinde doğalgaz akışı devam edecek.

Elektrikte kademeli faturalandırma

Dünyada elektrik üretiminin ana hammadeelerinden olan kömür beş, doğalgaz fiyatlarında on kat artış söz konusu. Özellikle fiyatlarda sübvansiyon halen mevcuttur.

2021'de vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyona gidilmiştir. 2022'de de benzer sübvansiyonlar devam edecek.
Aylık 150 kilovatsaat miktarı, günlük 5 kilovaatsaatten hareketle oluşuyor. Kademeli tarifenin amacı elektiriğin verimli kullanılmasını teşvik etmek. Uygulama yeni başladı, önümüzdeki günlerde takip edilecek.

 

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