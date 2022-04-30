Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert tepki: Hesabını soracağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek, Cumhur ittifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız.

Unutmayınız ki AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma azmini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızın gece gündüz çalışarak ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Hamd ediyorum şu anda bu iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda.

Bunun için günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Türkiye geliştikçe tüm bölgemizin dikkatini toplamaya başladı.

Pek çok ülkede Türkiye'nin yerini haritada gösteremiyordu. Bugün başarılarını duymayan az kişiye rastlayabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadar ki belirleyicisi biz olduk.

Bay Kemal zannediyor ki, artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye'de olduğumuzu bilmiyor.

Bay Kemal "Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" sözüyle, partisinin genlerinde zaten var olan faşist yüzünü hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça ortaya koydu.

PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız.

Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak. Sadece menfaatte, görünüşte birleşenlerin taksimatta ayrılmaları kaçınılmazdır.