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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar sürprizi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte bir vatandaşın evinde iftara katılarak orucunu açtı. İftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan çay eşliğinde sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 21:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yapmıştı.

Çay eşliğinde sohbet ettiler

Bugün ise bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftar sonrası aile ile çay eşliğinde sohbet ettiler.

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Yorumlar

Gürler Sakin

Cumhurbaşkanımız iyi bir insandır. hakkaten.
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Mustafa Uğur

Biz teravih namazı kılamazken kongrelerde herşey serbestti. Biz soframıza misafir davet edip iftar sofralarına ziyarete gidemezken Reisimiz ne yazık ki aksini yapabilmekte. Bunlar ne yazık ki gönlü yaralayan hareketler. Müslümanların duaya en çok ihtiyacı olduğu zamanda Müslümanları tıktık evlere. Üstelik bizlere dayatılan kurallara devleti idare edenlerin uymadığını görmek gönlü yaralıyor.
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