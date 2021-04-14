Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte bir vatandaşın evinde iftara katılarak orucunu açtı. İftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan çay eşliğinde sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yapmıştı.
Çay eşliğinde sohbet ettiler
Bugün ise bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftar sonrası aile ile çay eşliğinde sohbet ettiler.