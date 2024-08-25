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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İBB’ye sert tepki: "İstanbul’un en nadide çevre hazinesi para babalarına peşkeş çekiliyor"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İBB’ye sert tepki: "İstanbul’un en nadide çevre hazinesi para babalarına peşkeş çekiliyor"

Yeniakit Publisher
2024-08-25 15:36:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İBB’ye sert tepki: "İstanbul’un en nadide çevre hazinesi para babalarına peşkeş çekiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıya sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar," diyerek muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıya tepki gösterdi. Erdoğan "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar"

Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım, akraba çiftliğine çevirdiler. Söz verdikleri halde binlerce işçiyi kapı dışarı ettiler. Avrupa başkentlerinde keyif çatan bir elitizm çıktı. Kendi gelecekleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar.

Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefeti esir almıştır. Halktan ve sokaktan tamamen kopmuş durumdalar. Milletimiz de bunları çok iyi görüyor. Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye fayda gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine Cumhur İttifakı'dır. Bize güvenmeye devam edin. Nice zorluğun üstesinden nasıl geldiysek, hayal denilenleri başardıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde yapacağız.

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