Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li vekil Güzel yorumu: ''Takipçisi olacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde gençlerle bir araya geldi. Söyleşiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes'in eşi Ümran Menderes ve Menderes'in torunu Adnan Menderes katıldı. Müzeyle merhum Menderes'in çocukluğu, gençliği, siyasi hayatı, 27 Mayıs darbesinde yaşadıkları ve sonrasına ilişkin malzemelerin tarihe kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, Çine Çayı kenarındaki müzenin, Menderes'in Yassıada'da mahpus olduğu dönemde, özgürlüğüyle bütünleştirerek hasretle yad edildiği bir yerde kurulduğunu söyledi.

'Menderese yeteri kadar sahip çıkılmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söyleşide yaptığı konuşmasında "Ülkemiz demokrasi tarihini en şanlı ve en hüzünlü sayfasını oluşturan Menderes dönemi nesilden nesile aktarılması gereken ibretlerle bezelidir. Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'dayken mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar, ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı" diye konuştu.

HDP Milletvekili Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafı : 'Takipçisi olacağız'

Cumhurbaşkanı, HDP milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle ortaya çıkan fotoğrafıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Adımlarımızı attık. Geçenlerde konuşmamda da söyledim. 'Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz' dedik. Hemen müracaatımızı yaptık. Onunla beraber 14 kişi var. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atıldı. Onun diğerlerinden dosyasını ayırıp, bir an önce adım atılsın diye Meclis Başkanı ile konuştum. Diğerlerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreci başlatalım dedim. Meclis Başkanımızın da düşüncesi bu şekilde. Daha sonra yargı süreci başlayacak. Bunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.

Ana muhalefet partisini de eleştiren Erdoğan, tek terörist kalıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Kandil ile ilgili ana muhalefetin başındaki zat, 'İktidara gelirsek başlarına geçireceğiz' diyor. İktidara gelemeyecek de... Şimdi bakıyorsunuz onlarla el ele hareket ediyor. O gün geldiğinde nasıl Kandil'i başlarına yıkacaksınız? Biz sürekli bombalıyoruz. Tek bunlardan terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli." dedi.