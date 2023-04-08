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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hamursuz Bayramı" paylaşımı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hamursuz Bayramı" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 22:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hamursuz Bayramı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşları en kalbi duygularla tebrik ettiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları, ülkemizin beraberliğinin teminatıdır.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi karşısında aziz milletimiz omuz omuza vererek her zorluğun üstesinden gelebileceğini bir kez daha göstermiştir. Depremin ilk anlarından itibaren dayanışma ruhu içerisinde hareket eden Musevi vatandaşlarımız da takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. 85 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu hassasiyetlerinden dolayı tüm Musevi vatandaşlarımı tebrik ediyorum.

Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum."
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