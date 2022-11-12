Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Şükür sorusuna cevap

TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması büyük tepki çekmişti. Kanal hakkında RTÜK inceleme başlatırken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"Onu değerlendirmeye gerek yok"

Özbekistan ziyaretinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TV5'in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk almasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" yanıtını verdi.