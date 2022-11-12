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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Şükür sorusuna cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Şükür sorusuna cevap

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün Saadet Partisi'nin yayın kuruluşu TV5'te canlı yayına çıkarılması sorusu üzerine konuşan Cumhurbaşlanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 14:09:00 -

TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması büyük tepki çekmişti. Kanal hakkında RTÜK inceleme başlatırken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"Onu değerlendirmeye gerek yok"

Özbekistan ziyaretinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TV5'in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk almasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" yanıtını verdi.

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