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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Johannesburg'a hareket etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'ya ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Johannesburg'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a gitti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:36
  1. Kayseri
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Güney Afrika
  6. Mehdi Eker
  7. Fuat Oktay

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